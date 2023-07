إيران تعتزم احتجاز الناقلة "ريتشموند فوياجر"

حصلت إيران على أمر قضائي لاحتجاز الناقلة ريتشموند فوياجر بعد اصطدامها بسفينة إيرانية في خليج عمان، وفق ما أفادت شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية الرسمية (إيرين).

كانت البحرية الأمريكية قد قالت إنها تدخلت لمنع إيران من احتجاز ناقلتين تجاريتين في خليج عمان أمس الأربعاء.

ونقلت الشبكة عن تقرير من مركز البحث والإنقاذ البحري في إقليم هرمزجان بإيران أن ناقلة نفط ترفع علم جزر الباهاما اسمها ريتشموند فوياجر اصطدمت بسفينة إيرانية تقل سبعة من أفراد الطاقم، مما أدى إلى إصابة خمسة بجروح خطيرة.

وتشير بيانات من شركة التحليلات فورتكسا إلى مرور نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط الخام والمنتجات النفطية المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز، وهو بمثابة عنق زجاجة بين إيران وسلطنة عمان.

إحباط محاولة إيران “الاستيلاء” على ناقلتي نفط

وتدخلت البحرية الأمريكية لمنع سفن تابعة للبحرية الإيرانية من محاولة الاستيلاء على ناقلتي نفط في حادثتين منفصلتين في خليج عمان، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بحسب مسؤول دفاعي أمريكي.

وقال المسؤول إن سفينة إيرانية فتحت النار على الناقلة في ثاني محاولة للاستيلاء عليها.

وقال المسؤول إنه في الحادث الأول، اقتربت سفينة تابعة للبحرية الإيرانية من ناقلة النفط “تي آر إف موس”، وهي ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال، في المياه الدولية في خليج عمان في حوالي الساعة 1 صباحًا بالتوقيت المحلي. كانت الناقلة تمر عبر مضيق هرمز وتتجه نحو بحر العرب عندما اقتربت السفينة الإيرانية.

وقال المسؤول إن السفينة الإيرانية لم يكن لديها سبب للتواجد أو الاقتراب من الناقلة إلا لمحاولة الاستيلاء عليها. وقال المسؤول إن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية وطائرة دورية بحرية اقتربت من السفن لمنع احتجاز ناقلة النفط، وعند هذه النقطة غيرت السفينة الإيرانية مسارها وغادرت المنطقة.

ونشر الأسطول الخامس الأمريكي، في حسابه على تويتر، الأربعاء، لقطات مصورة ربما التقطتها طائرة الدورية البحرية، قالت إنها للحظة إطلاق سفن إيرانية النار على ناقلتي النفط.

On July 5, U.S. forces prevented two attempted commercial tanker seizures by the Iranian Navy after the Iranians had opened fire in one of the incidents near the coast of Oman. Both of these incidents occurred in international waters. Read more ⬇️ https://t.co/HJNTzKtsXv pic.twitter.com/rvzDcATCQq

— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) July 5, 2023