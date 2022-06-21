الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
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إيران تعتزم محاكمة 3 عملاء معتقلين على صلة بالموساد

منذ 39 دقيقة
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نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن مسؤول قضائي قوله الاثنين الواقع في 20 حزيران إن إيران ستحاكم قريبا من قالت إنهم ثلاثة عملاء على صلة بالمخابرات الإسرائيلية (الموساد) اعتقلوا في نيسان، وسط تصاعد التوتر بين الخصمين إيران وإسرائيل.

وقال مهدي شمس عبادي “الثلاثة كانوا يخططون لاغتيال علمائنا النوويين وفقا لتقديرات المخابرات” دون أن يحدد جنسية المعتقلين.

وأوردت الوكالة في نيسان نبأ اعتقال ثلاثة أشخاص قالت إنهم جواسيس على صلة بالمخابرات الإسرائيلية في إقليم سيستان وبلوخستان جنوب شرقي إيران.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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