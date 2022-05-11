إيران تعتقل مواطنين أوروبيين "لضلوعهما في أعمال شغب"

ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن وزارة المخابرات أعلنت اليوم الأربعاء القبض على مواطنين أوروبيين “لضلوعهما في تنظيم أعمال شغب”.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن الإثنين اعتقلا لضلوعهما في “إثارة الفوضى والاضطرابات الاجتماعية بهدف زعزعة استقرار البلاد” بالاشتراك مع أجهزة مخابرات أجنبية، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.

وواجهت المؤسسة الدينية الإيرانية، التي تدير اقتصادا أصابه الشلل بسبب العقوبات الأمريكية، احتجاجات شبه مستمرة من قبل العمال والموظفين الحكوميين في الأشهر القليلة الماضية بسبب ارتفاع معدلات البطالة والتضخم الذي تجاوز 40 بالمئة وسوء الإدارة.

وفي سياق آخر، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أن الحرس الثوري هاجم اليوم الأربعاء “قواعد إرهابية” في مدينة أربيل بشمال العراق، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال التلفزيون الحكومي “لم ترد أنباء عن سقوط قتلى حتى الآن”، مضيفا أن تفاصيل الهجوم ستعلن قريبا.

وشن الحرس الثوري الإيراني في مارس آذار، هجوما على ما وصفته وسائل إعلام رسمية إيرانية بأنها “مراكز استراتيجية إسرائيلية” في أربيل، واصفا إياه بأنه رد على الضربات الجوية الإسرائيلية التي قتلت عسكريين إيرانيين في سوريا.

وقالت حكومة إقليم كردستان العراق إن هجوم مارس آذار استهدف مناطق سكنية مدنية فحسب، وليس مواقع تابعة لدول أجنبية، ودعت المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق.