إيران تعتقل نائب رئيس وكالة «فارس» بتهمة «تزوير الأخبار»

فيما تشهد إيران تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في 16 أيلول/ سبتمبر، اعتقلت السلطات الإيرانيّة نائب مدير وكالة الأنباء الإيرانية “فارس” المقرّبة من النظام بتهمة “تزوير أنباء”، بحسب ما أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

الهيئة أوضحت أن “نائب رئيس وكالة أنباء فارس، عباس درويش توانغر، اعتقل بتهمة تزوير أنباء”، وأضافت: “لا يزال رهن الاحتجاز حتى نتمكن من معرفة أسباب تزويره للأخبار ووضع نشرات إخبارية مضللة”.

هذا ويتعلق الأمر بنشرات تتسم بالسرية يتم توزيعها من قبل وكالة “فارس” على بعض المشتركين فقط.

في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، أشارت وكالة “فارس” في بيان نشرته على قناتها على “تلغرام” إلى أنّ “دخول المستخدمين” إلى موقعها الإلكتروني “تعطّل” بعد “عملية قرصنة وهجوم إلكتروني معقّدَين”.

من جهتها، أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم “بلاك ريوورد” (Black reward) أنها تمكّنت من الحصول على عشرات الوثائق السرية من الوكالة.

يشار إلى أنّ الاحتجاجات الأخيرة شهدت مقتل مئات الأشخاص، معظمهم من المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات. كما تم اعتقال آلاف الأشخاص، بينهم صحافيون وممثلون ومحامون في التظاهرات التي وصفت السلطات الكثير منها بأنها “أعمال شغب”.