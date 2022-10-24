إيران تعتقل 10 أشخاص على ارتباط مباشر مع الموساد الإسرائيلي

ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن إيران ألقت القبض على عشرة “عملاء يعملون لحساب إسرائيل” في غرب أذربيجان.

وأضافت الوكالة أن هؤلاء الأشخاص كانوا على اتصال مباشر بالفيديو مع ضباط الموساد.

وهناك عداء قديم بين إيران وإسرائيل. وتتهم إسرائيل طهران بدعم هجمات مسلحين عليها، بينما تقول إيران إن إسرائيل قتلت عددا من المسؤولين الإيرانيين.

ولا تؤكد إسرائيل ولا تنفي مثل هذه التقارير.

وقالت الوكالة دون الخوض في تفاصيل “أضرموا النار في سيارات أشخاص مرتبطين بالأجهزة الأمنية ومنازلهم وتلقوا أموالا مقابل التقاط صور أرسلوها لضباط الموساد”.