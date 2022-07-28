الخميس 29 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
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إيران تعتقل 5 جواسيس يشتبه بارتباطهم بإسرائيل

منذ 10 دقائق
عناصر من الشرطة الايرانية

عناصر من الشرطة الايرانية

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قالت سلطات إنفاذ القانون الإيرانية اليوم الواقع في 28 تموز 2022 إن الشرطة ألقت القبض على زعيم وأربعة أعضاء آخرين في شبكة تجسس يشتبه في ارتباطها بأجهزة المخابرات الإسرائيلية.

ولم تذكر جنسيات المعتقلين لكنها قالت إنهم تلقوا تدريبات على تنفيذ عمليات مسلحة وتخريبية.

وقال جهاز المخابرات التابع لوحدة إنفاذ القانون الإيرانية في بيان نشرته وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية “الخمسة الذين تم اعتقالهم من شبكة التجسس هذه حصلوا على تعهدات مختلفة من الموساد، منها وعود مالية، مقابل جمع معلومات من قطاعات مهمة في أنحاء البلاد”.

وفي إسرائيل رفض مكتب رئيس الوزراء، الذي يراقب عمل جهاز المخابرات الخارجية الموساد، التعليق بشكل مباشر على أنباء الاعتقال.

وإيران وإسرائيل عدوان لدودان منذ فترة طويلة وتنخرطان الآن في نزاع بشأن برنامج إيران النووي. وتتهم إسرائيل إيران بدعم هجمات مسلحين عليها في حين تقول طهران إن إسرائيل نفذت عدة اغتيالات لمسؤولين إيرانيين منهم مسؤول بارز قتل في مايو أيار. ولا تنفي إسرائيل أو تؤكد هذه الأفعال.

وقال وزير المخابرات الإيراني إسماعيل خطيب أمس الأربعاء إن إيران أحبطت أعمالا تخريبية خطط لها “النظام الصهيوني”. وأضاف أن قوات الأمن الإيرانية نفذت بنجاح عدة عمليات ضد إسرائيل خلال الشهور القليلة الماضية دون أن يحدد نوع هذه العمليات.

وفي الأسبوع الماضي قالت قوات الأمن الإيرانية إنها اعتقلت شبكة عملاء يعملون لصالح إسرائيل دخلوا إيران من كردستان العراق لتنفيذ أعمال تخريبية وما وصفتها بأنها “عمليات إرهابية”.

    المصدر :
  • رويترز

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