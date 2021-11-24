إيران تعدم رجلا أوقف بسن 17 عاما بتهمة القتل

أفاد مصدر قضائي في إيران، بإعدام السلطات الإيرانية، فجر الأربعاء، رجلا محكوما بتهمة القتل عندما كان في سن 17 عاما حين اعتقل، وذلك رغم دعوات منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، بينها منظمة العفو الدولية لوقف تنفيذ الحكم.

ونفذ حكم الإعدام بآرمان عبد العالي (25 عاما) في سجن رجائي شهر قرب طهران، بموجب “قانون القصاص”، الذي كانت تطالب به عائلة الضحية، كما أفاد موقع السلطة القضائية “ميزان أونلاين”، ونقلت عنه فرانس برس.

وناشدت منظمة العفو الدولية في 11 أكتوبر الماضي إيران وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الرجل الذي حكم عليه بالإعدام في 2015، معتبرة أن الحكم صدر بحقه في “محاكمة مجحفة للغاية”.

وقالت المنظمة إن المحكمة التي أصدرت الحكم على عبد العالي بتهمة قتل صديقته “استندت إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب”.

وحكم على الرجل مجددا بالإعدام عام 2020 في محاكمة جديدة، لأن المحكمة اعتبرت أن الشاب كان مسؤولا عن أفعاله في غياب أدلة تثبت العكس، وفق منظمة العفو الدولية.

وأرجىء إعدامه عدة مرات في 2020، ثم في أكتوبر ونوفمبر 2021، بعد احتجاج منظمات دولية.

في 2020، نفذ 246 حكم إعدام في إيران، بحسب منظمة العفو الدولية.

وتندد المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية غربية بانتظام بإعدام أشخاص دينوا بجرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين، ما ينتهك المعاهدة الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها إيران.

وقال مجيد تفرشي، مساعد الأمين العام للشؤون الدولية في اللجنة العليا لحقوق الإنسان الإيرانية المرتبطة بالسلطة القضائية، لوكالة فرانس برس في يوليو الماضي، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية “تبذل ما بوسعها لخفض عدد الإعدامات في حق قاصرين مرتكبي جنح إلى صفر”.