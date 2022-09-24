إيران تعرب عن أسفها لخفض أوكرانيا مستوى العلاقات معها

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، الى أن إيران تأسف لقرار أوكرانيا خفض العلاقات معها بسبب ما تردد عن إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة “ناصر كنعاني” أن أوكرانيا يجب أن “تكف عن الخضوع لتأثير أطراف ثالثة تسعى لتدمير العلاقات بين البلدين”.

وكانت أوكرانيا قد ذكرت أنها ستخفض علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بسبب إمداد الأخيرة القوات الروسية بطائرات مسيرة، في خطوة وصفها الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” بأنها “تواطؤ مع الشر”.

وقال كنعاني إن قرار أوكرانيا “استند إلى تقارير غير مؤكدة ونتج عن ضجة إعلامية من قبل أطراف أجنبية”.

وفي وقت سابق، ذكرت السلطات العسكرية في جنوب أوكرانيا أنها أسقطت ما لا يقل عن سبع طائرات مسيرة إيرانية، من بينها ست طائرات من طراز شاهد-136 “الانتحارية” فوق البحر بالقرب من مينائي أوديسا وبيفديني.

وأفادت القيادة العسكرية الجنوبية بأن الطائرات شملت ولأول مرة في أوكرانيا طراز مهاجر-6، وهي طائرة مسيرة إيرانية أكبر حجمًا.

وكتب “ميخائيلو بودولاك”، مستشار الرئيس الأوكراني، في تغريدة باللغة الإنكليزية أن إيران تدعم روسيا “من خلال تقديم طائرات مسيرة حديثة إلى دولة رجعية لقتل الأوكرانيين”.