إيران تعلن إسقاط “طائرة مسيرة” تابعة لأرمينيا

أسقطت إيران، الإثنين، طائرة أرمينية بدون طيار في محافظة أردبيل شمال غربي البلاد ، حسب ما ذكرت وكالة ”ترند“ للأنباء في أذربيجان .

وقالت مصادر مطلعة للوكالة، إن ”نوع الطائرة التي أسقطتها إيران غير معروف“.

ويظهر مقطع فيديو نشره موقع (Avia.Pro)، أن وحدة الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت الطائرة بدون طيار قبل أن تتمكن من اختراق الأراضي الإيرانية، مضيفا أن ”الطائرة تحطمت على الحدود بين إيران وأذربيجان، وأنها مملوكة لأرمينيا لأنها كانت تحلق عبر أجواء أرمينيا“.

وهذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها القوات العسكرية الإيرانية طائرة مسيرة أرمينية.

وفي الصراع الأخير بين أرمينيا وأذربيجان، من الملاحظ أن استخدام الطائرات بدون طيار لتدمير مواقع بعضها البعض أمرا شائعا.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، بأن طائرة بدون طيار تحطمت في مزرعة حدودية ريفية داخل إيران.

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده في مطلع أكتوبر/تشرين الأول، البلدين من تأثير قذائف الهاون على الأراضي الإيرانية خلال النزاعات الأخيرة بينهما.

واندلع الصراع حول منطقة ناغورني قره باغ، بين أذربيجان وأرمينيا، في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات حتى الآن، لكن كلا الجانبين انتهك وقف إطلاق النار.

تجدد الاشتباكات

تجددت الاشتباكات في إقليم ناغورني كاراباخ ومحيطه، الاثنين، رغم إعلان أرمينيا وأذربيجان قبولهما الهدنة الإنسانية التي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليلة الأحد، وتبادل الطرفان مجددا الاتهامات بعدم الالتزام بالهدنة الإنسانية.

وقالت قوات الدفاع عّن ناغورني كاراباخ إن القوات الأذربيجانية واصلت انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار صباح الاثنين بقصف جوي ومدفعي في الاتجاهين الشمالي والجنوبي للإقليم.