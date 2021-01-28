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إيران تعلن إنتاج 17 كيلو غراما من اليورانيوم المخصب

28 - يناير - 2021
آخر تحديث: 28 - يناير - 2021 6:51 مساءً
برنامج ايران النووي

برنامج ايران النووي

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كعادته ، يراوغ النظام الإيراني بشأن البرنامج النووي ، ففي الوقت الذي يدعو فيه المجتمع الدولي النظام للالتزام بما تم التوقيع عليه ،قال التلفزيون الإيراني إن إنتاج البلاد من اليورانيوم المخصب، بنسبة 20٪، تجاوز 17 كيلوغراما من اليورانيوم في غضون شهر، ما يقرب برنامجها النووي من مستويات التخصيب المستخدمة في صنع الأسلحة، في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، خلال زيارة لمنشأة فوردو النووية، في خطاب بثه التليفزيون إن العلماء الإيرانيين تمكنوا خلال أقل من شهر، من الحصول على 17 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪.

واليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ هو خطوة تقنية قصيرة تفصلها عن التخصيب المستخدم في صنع الأسلحة بنسبة 90٪. وقد انتقدت دول غربية أنشطة التخصيب الإيرانية ودعت طهران إلى الالتزام باتفاق 2015 النووي.

وكانت إيران قد أعلنت إنها ستنتج 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة سنويا، أو 12 كيلوغراما شهريا في المتوسط، ومن ثم فإن 17 كيلوغراما ستتجاوز هذا الجدول الزمني.

ولإنتاج قنبلة نووية ينبغي الحصول على ما يقرب من 250 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ لتحويله إلى 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 90٪ واللازم لصناعة القنبلة.

ويدفع هذا التطور إيران باتجاه عبور الخط الفاصل بين العمليات النووية ذات الاستخدام المدني المحتمل، مثل تخصيب الوقود النووي لمفاعلات توليد الطاقة، وأنشطة الأسلحة النووية، وهو أمر دأبت طهران على نفيه.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد أعلن في 2018 انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، والذي وافقت فيه طهران على الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وعقب تكثيف الولايات المتحدة العقوبات تخلت إيران تدريجيا وعلنا عن قيود الاتفاق على برنامجها النووي.

من جانبه عبر الرئيس الأميركي جو بايدن، عن أمله في عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق.

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