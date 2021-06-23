الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيران تعلن احباط محاولة تخريب استهدفت مبنى الطاقة الذرية في طهران

23 - يونيو - 2021
موقع نووي إيراني - أرشيفية

موقع نووي إيراني - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قالت وسائل اعلام إيرانية إنه تم احباط محاولة تخريب استهدفت مبنى تابعا لمنظمة الطاقة الذرية في طهران، ولم توضح الوسائل أي تفاصيل أخرى حول الحادث.

وبينما أوردت قناة “برس تي في”، وقناة “بي تي في” الإيرانيتين، هذا الخبر، لم يتم تأكيد النبأ من قبل السلطات الإيرانية.

بدورها، أفادت وكالة أنباء “نور نيوز” التابعة لمجلس الأمن القومي، بتعرض مبنى تابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية قرب مدينة كرج لهجوم فاشل لم يؤد إلى أي خسائر بشرية أو مالية، مضيفة أنه تم احباط الهجوم قبل أن يحدث أي ضرر بالمبنى بفضل الإجراءات الأمنية المتعلقة بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ولفتت “نور نيوز”، إلى أن يقظة المؤسسات والمنظمات الأمنية والدفاعية في تحديد وكشف ومكافحة إجراءات التخريب لضرب أنشطة إيران النووية السلمية فشلت في تعطيل استمرار برامج إيران النووية، مشيرة إلى أنه يتم التحقيق في هذه الحادثة وتحديد أسبابها ومتابعتها من قبل السلطات المسؤولة.

وقالت الوكالة إن “المخربين فشلوا في تنفيذ مخططاتهم لاستهداف مبنى تابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية”.

    المزيد من أخبار العالم

    فولوديمير زيلينسكي
    زيلينسكي يحذر: لن نقبل أبداً إعادة توربينات نورد ستريم إلى ألمانيا
    إطلاق نار بمركز تسوق بأميركا
    مقتل 3 أشخاص جراء إطلاق نار بمركز تسوق في الولايات المتحدة
    محتجون يقتحمون القصر الرئاسي في سريلانكا - رويترز
    سريلانكا تفرض حالة الطوارئ... والاعتصامات باقية إلى أجل غير مسمّى!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    جريمة مروعة.. طفل يغتصب طفلة بمركز ترفيهي في مصر
    الدولار
    كم بلغ دولار السوق السوداء اليوم؟