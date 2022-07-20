إيران تعلن استعدادها لتصدير طائرات مسيرة بعيدة المدى

أعلن قائد القوات البرية بالجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري أن جيش بلاده قام بصناعة طائرات مسيرة بعيدة المدى وأكثر تعقيدا تستخدم في عمليات خارج الحدود وفي الاستطلاع والقتال.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن العميد كيومرث حيدري قوله: “نحن جاهزون حاليا لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى الدول الصديقة”.

وأوضح قائد القوات البرية بالجيش الإيراني أن “الجيش الإيراني قام بصناعة مسيرات أكثر تعقيدا ويتم استخدام هذه المسيرات في عمليات ذات المسافات البعيدة وخارج الحدود وعمليات الاستطلاع والتدمير والقتال”.

يبدو أن الزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، لم تبدد مخاوف إسرائيل فيما يتعلق بالملف الإيراني، بل على العكس، فقد عمَّقت هذه المخاوف في ضوء تطورات ذات صلة، من بينها بيع طائرات انتحارية مُسيرة، إيرانية الصنع للقوات الروسية، وفق صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

وذكرت الصحيفة، الأحد، أن ”مخاوف عميقة هي العنوان السائد حاليًا داخل الدوائر المعنية في إسرائيل، جراء المُقابل الذي ستحصل عليه طهران من وراء بيعها مُسيرات انتحارية للقوات الروسية“، مشيرة إلى أن ”زيارة بايدن التي انتهت دون أنباء جيدة بالنسبة لإسرائيل، فيما يخص الملف الإيراني، فضلا عن إعلان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، بأنه لا توجد اتفاقات بشأن تعاون مع إسرائيل في هذا الصدد، كل ذلك يؤشر إلى أن الطفرة التي تنشدها إسرائيل في علاقاتها مع الرياض، لم تحدث“.

وتابعت أن ”المشكلات الأمنية التي تواجهها إسرائيل ستتفاقم في الفترة المقبلة، وسوف يواجه رئيس الوزراء يائير لابيد المزيد من التحديات، وأن الحدث الأهم الذي تتجه إليه الأنظار حاليًا هو قمة طهران، التي ستعقد بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان“.