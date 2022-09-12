إيران تعلن استعدادها لمواصلة التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “ناصر كنعاني” الى أنّ إيران مستعدة لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، داعيًا الوكالة إلى “عدم الإذعان لضغوط إسرائيل” بشأن أنشطة طهران النووية.

ويجتمع مجلس محافظي الوكالة الاثنين 12 أيلول، بعد ثلاثة أشهر من تبنّي قرار يحث إيران على تقديم إجابات موثوقة في تحقيقات الوكالة في آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع في إيران.

ورفضت إيران التحقيقات، قائلةً إنها ذات دوافع سياسية.

وقال كنعاني في مؤتمر صحفي تلفزيوني: “تعلن إيران تعاونها البناء مع الوكالة باعتباره التزاما… وبينما هناك التزامات على إيران، فإن لها حقوقا أيضا”، مضيفًا أنه “ينبغي للوكالة أن تحافظ على مصداقيتها”.

وتوعدت إسرائيل، التي يعتقد على نطاق واسع أنها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، بعدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة ذرية، قائلةً إن طهران تدعو إلى تدميرها. وتنفي إيران تماما أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وتقول إن برنامجها النووي سلمي.

وقال كنعاني: “من الطبيعي أن تتوقع إيران إجراءات بناءة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعضاء مجلس محافظيها”.

وبعد 16 شهرا من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، ذكر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل” في الثامن من أغسطس آب أن التكتل قدّم عرضًا نهائيا للتغلب على مأزق من أجل إحياء الاتفاق.

وأرسلت إيران هذا الشهر أحدث رد لها على عرض الاتحاد الأوروبي. لكنّ بريطانيا وفرنسا وألمانيا قالت إن لديها “شكوكًا جدية” بشأن نوايا إيران، بعدما حاولت ربط إحياء الاتفاق بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووصف كنعاني البيان الأوروبي بأنه “غير بناء”، قائلًا: “يجب على كل من الولايات المتحدة وأوروبا إثبات أنهما لا يعطيان الأولوية لمصالح النظام الصهيوني (إسرائيل) عند اتخاذ قرارات سياسية”.