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إيران تعلن اعتقال 4 خلايا تابعة للموساد الإسرائيلي

منذ 3 دقائق
الشرطة الإيرانية

الشرطة الإيرانية

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أعلنت أجهزة الأمن الإيرانية، اليوم الخميس، “اعتقال 4 فرق عملياتية تابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، الموساد”.

وقال بيان لوزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، نشرته وكالة أنباء “مهر”، إنه “تم تحديد واعتقال أربع فرق عملياتية تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي في إيران”.

وأضاف البيان، أن “النظام الإسرائيلي استغل أحداث الشغب (الاحتجاجات) التي وقعت في الأسابيع الماضية في بضع مناطق من البلاد، وكان يعتزم القيام ببضع عمليات إرهابية مشتركة بتوجيه فرق عملياتية، وتم اعتقال جميع الإرهابيين قبل القيام بأي عمل”، على حدّ قوله.

وأشار إلى أنه “بالإضافة إلى اعتقال العناصر، تم الحصول على أدلة من رئيس الموساد في دولة أوروبية، وسيتم الإعلان عن النتائج بمجرد اكتمال التحقيق”.

ولم يحدد بيان وزارة الاستخبارات الإيرانية عدد العناصر وجنسياتهم، كما لم يتم الكشف عن مكان اعتقالهم داخل الأراضي الإيرانية.

وفي الـ19 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، عن تفكيك ما سمَّته بـ”شبكة تجسس تابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، الموساد”.

وقالت الوزارة في بيان حينذاك، إن “أعضاء هذه الشبكة التي تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي كانت تخطط لتخريب الصناعة الدفاعية الإيرانية من خلال إنشاء شركات تسويق أمنية”.

ونشر التلفزيون الإيراني تقريرًا عن هذه الخلية ألمح فيه إلى أنهم “عناصر داخلية سافروا إلى الخارج وخضعوا لتدريب على أيدي عناصر من جهاز الاستخبارات الإسرائيلية”.

وأعدمت السلطات القضائية الإيرانية الشهر الحالي 4 أشخاص بتهمة “التجسس لصالح إسرائيل”.

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