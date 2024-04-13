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إيران تعلن انتهاء ردها على إسرائيل.. وتحذر!

منذ 26 ثانية
صواريخ كروز إيرانية

صواريخ كروز إيرانية

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قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تظل بعيدة عن الصراع بين إيران وإسرائيل، محذرة من أن رد طهران سيكون أشد إذا انتقمت إسرائيل.

وذكرت البعثة على إكس “… كان العمل العسكري الإيراني ردا على عدوان النظام الصهيوني على مقرنا الدبلوماسي في دمشق. ويمكن اعتبار الأمر منتهيا”.

وأضافت “مع ذلك، إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأ آخر، فإن رد إيران سيكون أكثر خطورة بكثير. إنه صراع بين إيران والنظام الإسرائيلي المارق، والذي يجب على الولايات المتحدة أن تظل بعيدة عنه!”

    المصدر :
  • رويترز

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