إيران تعلن تدمير خلية إرهابية شمال غرب البلاد

أعلنت قوة تابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني “تدمير خلية إرهابية” شمال غرب البلاد، مشيرة الى أنها كانت تحاول دخول الأراضي الإيرانية للقيام بأعمال تخريبية.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء عن بيان للعلاقات العامة لمعسكر “حمزة سيد الشهداء”، أنها تصدت لتلك الخلية في منطقة سلماس.

وأوضح البيان أن أفراد القوة “تمكنوا من تدمير تلك الخلية بالكامل من خلال الرصد الاستخباري، واليقظة الكاملة”، وأنهم “احتجزوا الأسلحة والعتاد التي كانت بحوزة الإرهابيين”، وأكد البيان أن القوات الإيرانية “لم تتكبد أية خسائر، كما لم تفقد أيا من أفرادها”.