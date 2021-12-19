الأحد 15 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 19 ديسمبر 2021 |
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إيران تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور “أوميكرون”

منذ 55 دقيقة
قفزة قياسية بوفيات كورونا في إيران

كورونا - إيران

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل أول حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا “أوميكرون”، لمسافر إيراني وصل حديثا من إحدى دول الجوار.

وقال رئيس مركز العلاقات العامة والمعلومات بوزارة الصحة، محمد هاشمي: “​​في اجتماع طارئ عقد اليوم بحضور بهرام عين اللهي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بالوزارة، تأكدت حالة إصابة بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا في إيران”.

وأشار هاشمي إلى أنه ستتم مناقشة البروتوكولات الصحية، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج اجتماع اليوم بخصوص الإجراءات المتخذة لمنع انتشار سلالة جديدة في البلاد في وقت لاحق.

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