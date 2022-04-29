إيران تعلن تعرّض منشآت نووية لهجمات "إرهابية"

أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلًا عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية “بهروز كمالوندي” بأن أجهزة طرد مركزي نُقلت لموقع أكثر أمنًا، بسبب تعرض موقع كرج النووي إلى “هجمات إرهابية”.

“رافاييل جروسي” المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اشار أمس الخميس، الى أنّ طهران نقلت الورشة الإيرانية الجديدة في نطنز لتصنيع قطع غيار أجهزة الطرد المركزي اللازمة لتخصيب اليورانيوم لموقع تحت الأرض.

وتستخدم الورشة أجهزة من منشأة مغلقة حاليا في كرج غربي طهران وتعرضت في حزيران الماضي لما وصفته إيران بأنه هجوم تخريبي من إسرائيل.

الى ذلك، نقلت وسائل الإعلام عن كمالوندي قوله “بسبب علمية إرهابية تعرض لها مجمع تسا كرج اضطررنا لتشديد الإجراءات الأمنية ونقل جزء كبير من أجهزة الطرد المركزي لموقع أكثر أمنا”.

وألقى باللائمة على عدم اهتمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلًا إن هذا هو سبب قيام إسرائيل بعمليات خبيثة ضد منشآت نووية إيرانية.

وكانت الوكالة الدولية أبلغت الدول الأعضاء قبل أسبوعين بأن إيران نقلت معدات إلى نطنز دون تحديد المكان داخل الموقع المترامي الأطراف.

ولفت جروسي في مؤتمر صحفي الى أن الورشة أقيمت في “إحدى قاعات” منشأة تخصيب الوقود.

هذا ويقول دبلوماسيون إن المنشأة تقع على عمق ثلاثة طوابق تقريبا تحت الأرض بغرض حمايتها من الضربات الجوية على ما يبدو.