إيران تعلن عن حصيلة جديدة لوفيات وإصابات كورونا

أعلنت إيران، اليوم السبت، تسجيل 1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 133 ألفًا و521 شخصًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، إنه“تم تسجيل 59 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء تداعيات الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات 7359 شخصًا“.

وأشار إلى أن“عدد المتعافين وصل إلى 104 آلاف و72 شخصًا، بينما لا يزال 2633 مصابًا في أوضاع صحية حرجة“. مؤكدًا ”أن الوضع في خوزستان جنوب إيران ذات الغالبية العربية لا يزال في الدائرة الحمراء بسبب تفشي فيروس كورونا“.

وبدأت الحكومة الإيرانية تخفيف القيود وإعادة فتح المراقد الدينية بدءًا من غدِ الأحد، بينما يتوقع متابعون أن تشهد البلاد موجة ثانية من فيروس كورونا.

واستعدّت إيران، اليوم، لإعادة فتح الأعمال والأماكن الدينية والثقافية، وذلك مع تخفيف القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وقال الرئيس حسن روحاني للتلفزيون الرسمي إنّ المتاحف والأماكن التاريخية ستعيد فتح أبوابها غداً الأحد بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر.

وسيعاد فتح الأضرحة، التي كان بعضها بؤراً للجائحة في إيران، يوم الاثنين.

كان روحاني، قد قال الأسبوع الماضي، إنّ الأضرحة ستفتح أبوابها لمدة ثلاث ساعات في الصباح وثلاث ساعات بعد الظهر، وستظلّ بعض الأماكن في الأضرحة مغلقة مثل الممرات الضيقة.

وسيعود جميع العاملين في الدولة إلى أعمالهم يوم السبت المقبل.

وقال روحاني: “يمكننا القول إنّنا تجاوزنا المراحل الثلاث فيما يتعلّق بفيروس كورونا”.