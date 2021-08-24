الثلاثاء 16 محرم 1443 ﻫ - 24 أغسطس 2021 |
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إيران تعلّق على أنباء اختطاف طائرة أوكرانية في كابل ونقلها إلى طهران

منذ 31 دقيقة
طائرة في مطار كابل

طائرة في مطار كابل

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علّقت إيران، اليوم الثلاثاء، على الأنباء التي تحدثت عن اختطاف طائرة أوكرانية من قبل مجهولين في مطار كابل في أفغانستان والتوجه بها إلى إيران.

ونفى المتحدث باسم المنظمة الوطنية للطيران المدني الإيرانية محمد حسن ذيبخش، صحة هذه الأنباء. قائلا إن “الطائرة الأوكرانية زودت بالوقود في مطار مشهد وواصلت طريقها إلى كييف”، وذلك حسب “وكالة تسنيم” الإيرانية.
وأكد المسؤول الإيراني أن الطائرة أقلعت من مطار مشهد، مساء أمس الاثنين، بعد أن تم تزويدها بالوقود ووصلت إلى أوكرانيا. ووعد بالكشف عن المزيد من التفاصيل بعد التنسيق مع الجهات الأمنية.

وكان نائب وزير الخارجية الأوكراني يفغيني ينين، قال في وقت سابق اليوم، إن طائرة أوكرانية كان من المفترض أن تنقل أوكرانيين من أفغانستان، اختطفت الأسبوع الماضي من قبل مجهولين.

وأوضح ينين لراديو “هرومادسكي”: “استولى أشخاص مجهولون على طائرتنا يوم الأحد الماضي. ويوم الثلاثاء، بالفعل سُرقت منا طائرة، وتوجهت إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة بدلاً من إجلاء الأوكرانيين. وأضاف نائب وزير الخارجية الأوكراني: “أما محاولاتنا الثلاث التالية لإجلاء مواطنينا لم تنجح أيضًا، لأن ركابنا لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار”.

يذكر أنه، في 15 أغسطس/ آب، استطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابل، دون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة، فيما بقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرقي البلاد، الولاية الوحيدة خارج سيطرتها.

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