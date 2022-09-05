إيران تغري أوروبا: بإمكاننا توفير احتياجاتكم من الطاقة!

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “ناصر كنعاني” الى أنّ بإمكان بلاده تزويد أوروبا باحتياجاتها من الطاقة، إذا ما نجحت المفاوضات ورُفعت العقوبات الأحادية عنها.

أتى ذلك خلال المؤتمر الصحفي لكنعاني، ردًّا على سؤال محدد يتعلق بمطالبة الدول الأوروبية باستيراد الطاقة من إيران، إذا ما تم الوصول إلى اتفاق محتمل، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن إيران تُعدّ من أهم الدول التي تزوّد بالطاقة والوقود الذي تحتاجه مختلف دول العالم بسبب ثرواتها من النفط والغاز.

وأضاف كنعاني: “إن الدول الأوروبية تعاني من مشكلات في توفير احتياجاتها من الطاقة، وإذا ما نجحت المفاوضات ورُفعت العقوبات الأحادية عن بلادنا، يمكن لإيران أن تزوّد أوروبا بالمزيد من احتياجاتها”.

في السياق نفسه، ذكر المسؤول الإيراني أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من منطلق إمكانياتها، ستحمي وجودها في سوق الطاقة، حتى في ظل أشد العقوبات”، مؤكّدًا أنه إذا كانت هناك الإرادة السياسية اللازمة من الجانب الآخر، و”عملوا بشكل بناء مثل إيران، ومضوا قدما، فإن رد طهران سيكون بنّاءً وشفافًا وقانونيا، وإذا كانت هناك إرادة سياسية متبادلة، فمن الممكن أن تتوفر الأرضية للوصول إلى اتفاق جيد”.

وقال كنعاني: “إن إلغاء العقوبات والمصالح الاقتصادية للشعب الإيراني من أهدافنا الأساسية، وإيران تبذل جهودًا في هذا الصدد، وهذه القضية من الأولويات السياسية لفريق التفاوض الإيراني”.

وفي آخر مستجدّات الجهود لإعادة إحياء الاتفاق النووي، أعلن كنعاني أن إيران تسعى الى إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بشأن أنشطتها النووية، ضمن الضمانات التي تطالب بها لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

وقال إنّ “إنهاء تحقيقات الوكالة جزء من الضمانات التي نسعى إليها من أجل التوصل إلى اتفاق نووي مستدام”.