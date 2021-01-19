إيران تفرض عقوبات على ترامب ومسؤولين أمريكيين

قبل انتهاء ولايته بساعات ، أعلنت إيران اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعض كبار المسؤولين في إدارته، بزعم ارتكاب جرائم إراهبية وانتهاك حقوق الإنسان، والقانون الدولي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده أن المسؤولين المعنيين هم: ووزير الدفاع السابق مارك اسبر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، ورئيسة الاستخبارات الأمريكية السابقة جينا هيسبل، ورئيس مجموعة شؤون إيران في وزارة الخارجية الأمريكية السابق، برايان هوك.

وأضاف المسؤول الإيراني أن ”هذه العقوبات تأتي في سياق تصديق البرلمان على قانون بعنوان: (التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والإجراءات العشوائية والإرهابية لأمريكا في المنطقة)، حيث قررت طهران إدراج كبار المسؤولين الأمريكيين لتورطهم في ارتكاب جرائم إرهابية ودعم الإرهاب وانتهاكهم القوانين والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان“.

وتابع المتحدث باسم الخارجية قائلا: ”هؤلاء الأشخاص تورطوا في إصدار أوامر وقيادة عمليات ضد إيران وحقوق الإنسان؛ منها اغتيال قاسم سليماني ومرافقيه، وتنظيمهم ودعمهم لعمليات إرهابية ضد جمهورية إيران الإسلامية“.

واتهم الدبلوماسي الإيراني المسؤولين الأمريكيين سالفي الذكر ”بتقديم دعم للجماعات الإرهابية تتمثل في دعم مالي وأسلحة، فضلا عن فرض عقوبات ظالمة وغير قانونية أحادية على إيران، وتورطهم في أنشطة تتعارض مع مصالح الحكومة والشعب الإيراني“.

ورأى خطيب زاده أن ”إيران تحتفظ لنفسها بحق الرد على العقوبات أحادية الجانب من أمريكا باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على الأعمال الأمريكية التي يشوبها الخرق الدولي“ وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء ”جوان“ الإيرانية الحكومية.