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إيران تفرض عقوبات على مؤسسات وشخصيات بريطانية

منذ 4 دقائق
علما إيران وبريطانيا

علما إيران وبريطانيا

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قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران فرضت، الأربعاء، عقوبات على عدد من الشخصيات والمؤسسات البريطانية بسبب “أفعالها المتعمدة لدعم الإرهاب والتحريض على العنف وانتهاك حقوق الإنسان”.

وتشمل العقوبات، التي نُشرت على حساب الوزارة على تيليجرام، حظر إصدار التأشيرات، وتدابير أخرى غير فعالة إلى حد بعيد مثل مصادرة أصول الشخصيات الخاضعة للعقوبات في إيران، وذلك ردا على موقف لندن من الاحتجاجات التي اجتاحت إيران على مدى الشهر الماضي بعد وفاة شابة في حجز للشرطة.

وقالت الوزارة إن “الشخصيات والكيانات الاعتبارية المدرجة قاموا، بين أمور أخرى، بأنشطة أدت إلى اضطرابات وعنف وأعمال إرهابية استهدفت الأمة الإيرانية”.

وتضمنت القائمة أسماء السياسيين المحافظين ستيفن كراب وتوم توجندات وكذلك محطة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الناطقة باللغة الفارسية.

وفي العاشر من أكتوبر تشرين الأول، فرضت بريطانيا عقوبات على كبار مسؤولي الأمن الإيرانيين و”شرطة الأخلاق”، قائلة إنها استخدمت التهديد بالاعتقال والعنف للسيطرة على ما ترتديه الإيرانيات من ملابس وكيف يتصرفن في الأماكن العامة.

    المصدر :
  • رويترز

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