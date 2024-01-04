إيران.. إعلام رسمي: تقارير غير مؤكدة عن إطلاق نار في كرمان

من مكان الانفجار في كرمان قرب مقبرة قاسم سليماني

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية الخميس إن هناك تقارير عن إطلاق نار في مدينة كرمان بجنوب شرق البلاد، وذلك بعد يوم من انفجارين أسفرا عن مقتل ما يقرب من 100 شخص في حفل تأبين للقائد الإيراني الكبير قاسم سليماني الذي قُتل في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة عام 2020 في العراق.

وسمع دوي انفجارين قرب مرقد اللواء الإيراني قاسم سليماني، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي في طهران، أمس الأربعاء 3\1\2024، تزامنًا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أميركية في العراق.

وأعلن التلفزيون الرسمي بداية عن سماع دوي انفجار قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان في جنوب الجمهورية الإسلامية، حيث يرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري.

وفي وقت لاحق، أفاد التلفزيون عن “سماع دوي انفجار ثانٍ” في المكان ذاته.

بدورها، أفادت وكالة مهر الإيرانية عن ارتفاع حصيلة قتلى الانفجارين في كرمان قرب مقبرة سليماني إلى أكثر من 100 قتيل، كما أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى سقوط عشرات الجرحى من جراء الانفجارين.

وتحدث التلفزيون الإيراني عن وقوع إصابات من جراء تدافع أشخاص عقب الانفجار، فيما ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن أسطوانات غاز تسببت في الانفجار.

ونشرت الوكالة مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع الانفجار قرب تجمع لآلاف أشخاص تجمعوا لإحياء الذكرى الرابعة لمقتل سليماني.