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إيران تقترب من الحصول على مواد تكفي لصنع سلاح نووي... وإدارة بايدن تحذر

29 - يناير - 2021
آخر تحديث: 29 - يناير - 2021 9:24 مساءً
برنامج ايران النووي

برنامج ايران النووي

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حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الجمعة، من حصول طهران على مواد تكفي لصنع سلاح نووي، فيما أجرى المبعوث الأمريكي الجديد الخاص بإيران ”روبرت مالي“ مباحثات مع القوى الأوروبية الرئيسية حول الملف.

وأعلن سوليفان أن من الأولويات القصوى والمبكرة لإدارة بايدن التعامل مع أزمة متصاعدة مع إيران، مع اقترابها من الحصول على ما يكفي من المواد الانشطارية لامتلاك سلاح نووي، بحسب “إرم نيوز”.

وقال سوليفان لبرنامج على شبكة الإنترنت يرعاه المعهد الأمريكي للسلام: ”من وجهة نظرنا، إحدى الأولويات المبكرة الهامة يجب أن تكون التعامل مع ما تعتبر أزمة نووية متصاعدة، مع اقتراب إيران خطوة خطوة من الحصول على مواد انشطارية تكفي لإنتاج سلاح نووي“.

من جهة أخرى، قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن روبرت مالي ”تحدث مع مسؤولين بارزين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، يوم الخميس؛ لمعرفة تقييم الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 للوضع الحالي“.

وأضاف المصدر، مشيرا إلى حوار مالي مع السياسيين البريطانيين والفرنسيين والألمان، ”الأمر يتعلق بمحاولة الإلمام بالملف وتقييم ما نفكر فيه“.

    المصدر :
  • رويترز

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