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إيران تقر بتسليم مسيّرات إلى روسيا

منذ 4 دقائق
طائرات مسيرة- أرشيفية

طائرات مسيرة- أرشيفية

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اعترف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، أن بلاده سلمت روسيا طائرات مسيرة قبل بدء الحرب على أوكرانيا التي اندلعت في 24 شباط/ فبراير الماضي.

وقال عبد اللهيان في اجتماع المنسقين الوطنيين لمجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة: “الطائرات دون طيار التي قدمناها لروسيا تعود لأشهر قبل الحرب في أوكرانيا”، مضيفاً “قدمنا كمية من الطائرات المسيرة إلى روسيا قبل حرب أوكرانيا، وإذا ثبت لنا أن روسيا استخدمتها في الحرب، فلن نقف مكتوفي الأيدي”.

وتقول أوكرانيا إن روسيا تستخدم طائرات مسيرة هجومية إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 التي تحوم نحو هدفها وتنفجر عند الاصطدام بالهدف.

ولطالما نفت طهران إمداد موسكو بطائرات مسيرة، كما تنفي روسيا أن تكون قواتها استخدمت طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة أوكرانيا.

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