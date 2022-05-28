إيران تقطع الإنترنت مع خروج احتجاجات في خوزستان

شهدت عدة مدن بمحافظة خوزستان جنوب إيران، احتجاجات ضد تقصير وتباطؤ الحكومة في التعامل مع كارثة مبنى متروبول في مدينة آبادان.

وتعرضت مدينة “آبادان” ذات الغالبية العربية لحادثة مميتة على مدى الأيام الماضية.وذكر ناشطون إيرانيون على منصات التواصل الاجتماعي إن شبكة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة قد انقطعت على مدن خوزستان من بينها مركز المحافظة مدينة الاهواز بالتزامن مع خروج احتجاجات شعبية.

وأكدت عدة وسائل إعلام انقطاع شبكة الإنترنت وذلك بالتواصل مع عدد من سكان مدينة الأهواز، الذين أكدوا أن الانقطاع اقتصر على شبكة “همراه أول” للاتصالات التابعة للحكومة الإيرانية.

كما أفاد موقع “آوا تودي” الإيراني المعارض بانقطاع شبكة الانترنت عن مدينة آبادان الواقعة جنوب إيران.

وقد خرجت احتجاجات تهتف ضد المرشد علي خامنئي في مدن أخرى من بينها مدينة “انديمشك”، فيما خرجت احتجاجات سلمية في طهران تضامناً مع أهالي مدينة آبادان.

وبعد خمسة أيام من انهيار مبنى “متروبول” التجاري بمدينة آبادان، وصل عدد الضحايا إلى 29 شخصاً وفقاً لما أعلنه وزير الداخلية العميد أحمد وحيدي، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن جثث العالقين تحت الأنقاض.

فيما أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام في عموم البلاد يوم الأحد، وقال البيان: “نقدم تعازينا لذوي الضحايا، وتكريما لضحايا هذا الحادث، نعرب عن تعازينا لأسر وأهالي محافظة خوزستان، وخاصة مدينة آبادان، نعلن الحداد العام الأحد”.

ورافقت احتجاجات الليلة الماضية في آبادان “اعتقالات جماعية” للمتظاهرين، ووضع المعتقلين غير واضح، كما أصدرت رابطة الكتاب الايرانيين بيانا احتجاجا على قمع احتجاجات آبادان.