إيران تكشف آخر تطورات المفاوضات مع السعودية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الإثنين، إن “الأجواء الإقليمية باتت مهيأة” لإجراء جولة مفاوضات جديدة بين بلده والسعودية.

جاء تصريح كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، والذي تحدث فيه عن آخر تطورات المفاوضات مع السعودية.

وأضاف المسؤول الإيراني “نعتقد أن البلدين يتخذان خطوة جديدة في تجاه تحسين العلاقات بينهما.. سيقدم البلدان المصالح المشتركة والمصالح الإقليمية”، مشيرًا إلى أن “هناك العديد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين”.

وتابع “نأمل أن تأخذنا عملية الحوارات الإيجابية، التي جرت من خلال عقد لقاءات جديدة في المجال السياسي، خطوة إلى الأمام”.

وأكده أنه “بإمكان السعودية وإيران التعاون في الكثير من المجالات في حال نجاح المفاوضات الثنائية”.

وقطعت العلاقات بين الدولتين، منذ مطلع 2016، إلا أنهما أجريا عدة لقاءات حوارية بهدف تحسين العلاقات، استضافها العراق