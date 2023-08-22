إيران تكشف عن طائرة مسيرة يصل مداها إلى 2000 كيلومتر

أفاد إعلام رسمي إيراني، الثلاثاء، بأن البلاد كشفت النقاب عن طائرة مسيرة متطورة محلية الصنع تحمل اسم “مهاجر 10″، بمدى وفترة تحليق معززين إلى جانب حمولة أكبر.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن المسيرة الجديدة يصل مداها التشغيلي إلى 2000 كيلومتر ويمكنها الطيران لمدة تصل إلى 24 ساعة، وتستطيع حمل 300 كيلوجرام، أي مثلي قدرة الطائرة المسيرة “مهاجر-6”.

ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران بتقديم طائرات مسيرة من طراز مهاجر 6، ضمن طائرات مسيرة أخرى، لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، وهو ما تنفيه طهران.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية بأن إزاحة الستار عن المسيرة الجديدة جرت صباح اليوم خلال مراسم حضرها الرئيس إبراهيم رئيسي.

وتبلغ سعة الوقود القصوى للطائرة المسيرة 450 لترا، وتستطيع التحليق على ارتفاع 7000 متر بسرعة قصوى تبلغ 210 كيلومترات، ولديها القدرة على حمل جميع أنواع الذخائر والقنابل، ومجهزة بأنظمة الحرب الإلكترونية، حسبما قالت الوكالة.

وأوضحت الوكالة أنه إلى جانب الطائرة المسيرة، تم الكشف أيضا عن القنبلة الموجهة “أرمان 1” التي تطلق من الجو.