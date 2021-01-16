إيران تكشف هوية الغواصة التي اقتربت من مناورات البحرية

أعلن قائد عسكري إيراني عن التوصل إلى هوية الغواصة الاجنبية التي حاولت الاقتراب من منطقة عمليات مناورات البحرية الإيرانية الخميس الماضي.

كشف الأدميرال حمزة علي كاوياني، مساعد قائد القوة البحرية للشؤون التنسيقية في الجيش الإيراني، يوم السبت، أن الغواصة الأجنبية التي حاولت الاقتراب من منطقة المناورات يوم الخميس الماضي كانت أمريكية.

وقال الأدميرال كاوياني في حديث لبرنامج صباحي عبر ”القناة الأولى“ الإيرانية، إن ”الغواصة التي حاولت الاقتراب من منطقة عمليات المناورات يوم الخميس كانت أمريكية“، مضيفاً ”تمكنت الغواصات والسفن الإيرانية من محاصرة تلك الغواصة الأمريكية وتحذيرها بشكل متكرر“.

وأوضح: ”تحركات تلك الغواصة الأجنبية كانت على وشك الاقتراب من منطقة المناورات للقوات البحرية الإيرانية في منطقة شمال المحيط الهندي، وقد رصدتها طائرات الهليكوبتر المضادة للغواصات التابعة للبحرية“.

وتابع القائد العسكري الإيراني أنه ”بعد تلقي التحذير، غيرت الغواصة الأمريكية مسارها 180 درجة وغادرت منطقة المناورات“.

وكان ”التلفزيون الإيراني“ قد نشر يوم الخميس الماضي، مقطع فيديو يوثق اقتراب غواصة أجنبية من نطاق مناورة لقوات الجيش الإيراني البحرية على سواحل مكران، وشمال المحيط الهندي.

وأفاد بيان للقوات البحرية في الجيش الإيراني، أن ”غواصة أجنبية اقتربت من منطقة المناورة شمال المحيط الهندي في المرحلة الأخيرة من إجراء المناورة“، مشيراً إلى أن ”تحركات الغواصة تم رصدها عبر المروحيات المضادة للغواصات، حتى تركت الغواصة منطقة المناورة على الفور“.

وبدأت البحرية التابعة للجيش الإيراني، الثلاثاء الماضي، إجراء مناورة صاروخية ضخمة في مياه بحر عُمان على سواحل مدينة كنارك، استمرت لمدة يومين.