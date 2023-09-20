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إيران تلغي جميع الرحلات الجوية إلى أذربيجان وأرمينيا

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2023 2:11 مساءً
ايران

علم ايران

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ألغت إيران جميع الرحلات الجوية إلى أذربيجان وأرمينيا حتى إشعار آخر، حسبما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء 20\9\2023 نقلا عن رئيس منظمة الطيران المدني

هذا وأكدت وزارة الدفاع في أذربيجان في وقت سابق من يوم الأربعاء 20\9\2023 أنها توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قوات عرقية الأرمن في منطقة ناجورنو قرة باغ.

وقالت الوزارة إن قوات الأرمن في المنقطة الجبلية وافقت على “إلقاء أسلحتها والتخلي عن المواقع القتالية والمواقع العسكرية ونزع سلاحها بالكامل”، وإنه يجري تسليم جميع الأسلحة والمعدات الثقيلة إلى جيش أذربيجان.

    المصدر :
  • رويترز

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