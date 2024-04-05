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إيران تلقت تحذيرا من واشنطن.. ما هو مضمونه؟

منذ 41 دقيقة
الصراع الإيراني الأمريكي

الصراع الإيراني الأمريكي

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قال مسؤول إيراني اليوم الجمعة 5 نيسان/أبريل الجاري، إن واشنطن حذرت طهران من مهاجمة‭ ‬أي منشآت أمريكية بعد أن حذرتها إيران من الوقوع في “فخ” رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مساعد الرئيس الإيراني محمد جمشيدي في منشور على منصة إكس “في رسالة مكتوبة، تحذر الجمهورية الإسلامية الإيرانية القيادة الأمريكية من الانجرار إلى فخ نتنياهو الذي أعده للولايات المتحدة: ابقوا بعيدا حتى لا تتأذوا. وردا على ذلك طلبت الولايات المتحدة من إيران عدم استهداف المنشآت الأمريكية”.

ولم يصدر تعليق بعد من الولايات المتحدة على تصريحاته.

    المصدر :
  • رويترز

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