إيران تنافس روسيا من البوّابة الصينية.. زيادة متوقّعة في صادرات النفط

أعلنت شركات تتعقّب تدفقات النفط أن إيران زادت صادراتها من الخام في حزيران وتموز، وقد ترفعها أكثر هذا الشهر من خلال تقديم خصم أكبر مقارنة بالخام الروسي للصين، المشتري الرئيسي من البلاد.

وعلى الرغم من العقوبات الأميركية، زادت طهران صادرات النفط خاصة إلى الصين خلال ولاية الرئيس “جو بايدن”، لكنّ الشحنات تباطأت مؤخرًا بسبب المنافسة مع الخام الروسي.

وقالت “سارة فاخشوري” من إس.في.بي إنترناشونال لاستشارات الطاقة إنّ “إيران كانت تصدر المزيد منذ تنصيب الإدارة الأميركية الجديدة، من النفط والمنتجات والسلع البتروكيماوية”.

وخففّت أسعار النفط المرتفعة من الضغوط على طهران لإحياء الاتفاق النووي. وإذا نجحت المحادثات الرامية لإحيائه، فسوف يسمح ذلك لها بزيادة المبيعات لما هو أبعد من الصين، للمشترين السابقين في كوريا الجنوبية وأوروبا.

في السياق، أشارت “إيما لي”، المحللة في فورتيكسا أناليتكس، الى أن واردات الصين من الخام قد تتعافى في آب مع تراجع ميزة سعر النفط الروسي.

وأضافت: “كان الخام الإيراني يواجه منافسة قوية من الأورال الروسي في تموز، إذ عرضت البراميل غير الخاضعة للعقوبات بمستويات خصم مماثلة. ولكن، مع اتساع فرق السعر بين الاثنين، قد تعود شركات التكرير الصينية إلى البراميل الإيرانية الأرخص في آب”.

ومن خلال استيراد الخام الروسي والإيراني بخصم كبير، تعمل الصين على تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها أمام الغرب الذي يدفع أسعارًا أعلى بكثير لخامات بديلة من الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة.

وردًّا على استفسار من رويترز، لفتت وزارة الخارجية الصينية الى أنها لا تعلم تفاصيل تدفقات النفط من إيران، وإن بكين تعارض منذ فترة طويلة العقوبات التي تفرضها واشنطن.

وقال متحدث باسم الوزارة: “تحافظ الصين على تجارة طبيعية مع كل من إيران وروسيا في مختلف المجالات بما في ذلك النفط. أوجه التعاون المشروعة تلك تستحق الاحترام والحماية”.

هذا وانسحب الرئيس الأمريركي السابق “دونالد ترامب” من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية في 2018، وأعاد فرض العقوبات في محاولة لممارسة أقصى قدر من الضغط على صادرات طهران ودخلها من النفط.

وقالت شركات تتبع الناقلات إن الصادرات الإيرانية انخفضت بعد ذلك ووصلت في بعض الأحيان خلال عام 2020 إلى 100 ألف برميل يوم.