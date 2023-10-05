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إيران تنتقد القلق الأمريكي والبريطاني والألماني بشأن النساء

منذ 10 دقائق
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني

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قال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس إن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا “تبدي قلقا غير صادق بشأن النساء والفتيات الإيرانيات”.

وقال ناشطان بارزان في مجال الحقوق لرويترز أمس الأربعاء إن فتاة إيرانية ترقد في غيبوبة وحالتها حرجة في المستشفى بعد ما قالا إنها مواجهة مع عناصر في قطار أنفاق طهران بسبب مخالفة قانون الحجاب في البلاد.

وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “مرة أخرى شابة في إيران تكافح لتنجو. فقط لأنها ظهرت بشعرها في قطار الأنفاق. هذا أمر لا يحتمل. والدا أرميتا كراوند لا يجب أن يكونا أمام الكاميرات بل يجب أن يكون لهما الحق في أن يكونا بجوار ابنتهما”.

    المصدر :
  • رويترز

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