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إيران تنتقد قرار وكالة الطاقة الذرية وهكذا وصفته..!

منذ 31 دقيقة
علم إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

علم إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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نقل التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الأربعاء عن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قولها إن إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد إيران كان “متسرعا وغير حكيم”.

وأصدر مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة قرارا اليوم الأربعاء يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة والتراجع عن الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول مفتشين من أصحاب الخبرة، رغم المخاوف من أن ترد طهران بتصعيد أنشطتها النووية.

ووفق ما نقله التلفزيون الرسمي، قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة “قرار الدول الغربية كان متسرعا وغير حكيم، ومن المؤكد أنه سيكون له تأثير ضار على عملية التواصل الدبلوماسي والتعاون البناء (بين إيران والأطراف المعارضة)”.

 

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    المصدر :
  • رويترز

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