إيران تنسف الاتفاق النووي.. وتبدأ في بناء مفاعل جديد

كشفت إيران خطوة جديدة قد تعرقل مسار التوصل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، بوضعها حجر الأساس لبناء مفاعل جديد للأبحاث النووية.

وقالت وكالة أنباء “فارس نيوز” الإيرانية، إنه جرى وضع حجر الأساس لبناء مفاعل أبحاث نووية جديدة، بمحافظة أصفهان وسط البلاد، بطاقة تبلغ 10 ميجا وات.

وكشفت الوكالة عن بعض خصائص ومهام هذا المفاعل الجديد، مشيرة إلى أنه “من نوع حوض الماء الخفيف ووقود الألواح بتخصيب 20%، وتطبيقات هذا المفاعل البحثي 10 ميجا وات في اختبار الوقود النووي”.

وأشارت إلى أن إنتاج النظائر المشعة الطبية والصناعية وتطوير البحث والتطبيقات من الحزم الخاصة بأشعة النيوترونات.

وأوضحت أن تصميم وبناء هذا المفاعل سيكون محليًا بالكامل بجهود علماء الصناعة النووية في البلاد، على أن يتم توفير تدريب دولي في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية.

وتوجد في محافظة أصفهان وسط إيران أهم منشأة نووية تسمى “منشأة نطنز” والتي تعرضت لسلسلة هجمات على مدى السنوات الماضية، فيما ألقت طهران باللائمة على إسرائيل بالوقوف خلفها.

توقف المفاوضات

وتوقفت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الغربية قبل أسابيع، فيما قال عنها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قبل أيام، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل سبيل لمعالجة قضية البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح بلينكن، في تصريحات صحفية، أن واشنطن لا ترى في الوقت الحاضر إحياء وشيكا للاتفاق النووي المبرم عام 2015، لأن طهران تُقحم قضايا دخيلة على المفاوضات.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة بمواصلة المحادثات لإحياء الاتفاق الذي بموجبه قيدت إيران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “هذا ليس محور تركيزنا الآن (..) من الواضح جدا، والإيرانيون أوضحوا جيدا، أن هذا ليس اتفاقا كانوا مستعدين لإبرامه. الاتفاق لا يبدو وشيكا بالتأكيد”.