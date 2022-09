إيران تنفذ حكم الإعدام بناشط سياسي رغم المناشدات الدولية

أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بالناشط البلوشي جاويد دهقان خلد، صباح السبت، على الرغم من المناشدات الدولية العديدة، بما فيها من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

وأكد المركز الإعلامي للقضاء الإيراني، تنفيذ حكم الإعدام بـ جاويد دهقان خلد (31 عاما)، في سجن زاهدان بتهمة “المحاربة والتعاون الفعال مع الجماعات المناهضة للنظام”، ووصفه بـ”زعيم مجموعة مسلحة”.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد دعت، الجمعة، إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه.

ومن جهتها، قالت منظمة العفو الدولية، الجمعة، إن “السلطات الإيرانية تخطط لإعدام جاويد دهقان، من الأقلية البلوشية الإيرانية، غدا”.

وطالبت المنظمة المرشد الإيراني علي خامنئى بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام وذكرت أن “محاكمة جاويد كانت غير عادلة بشكل فادح، ويقول إنه تعرض للتعذيب من خلال الضرب والجلد وخلع الإبهام وتجريده من ملابسه”.

Iranian authorities are planning to execute Javid Dehghan, from Iran’s Baluchi minority, TOMORROW. Javid’s trial was grossly unfair & he says he was tortured through beatings, floggings, having his thumb nail pulled out & stripped naked. @Khamenei_fa must STOP his execution NOW! pic.twitter.com/HZ4p44QpyX

— Amnesty Iran (@AmnestyIran) January 29, 2021