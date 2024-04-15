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إيران تنفي الترتيب المسبق للرد على إسرائيل

منذ 22 دقيقة
الخارجية الإيرانية

الخارجية الإيرانية

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أفادت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين15 نيسان/أبريل الجاري، أنه لم يجر ترتيب اتفاق مسبق مع أي دولة قبل الهجوم الذي شنته إيران للرد على إسرائيل.

وقال مسؤولون إقليميون، من بينهم وزير الخارجية الإيراني، إن طهران أخطرت دولا مجاورة قبل أيام من الهجوم.

ومع ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إنه لم يجر الاتفاق مسبقا مع أي دولة بشأن كيفية رد طهران العسكري على إسرائيل.

وشنت إيران مساء السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.

    المصدر :
  • رويترز

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