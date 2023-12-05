الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 5 ديسمبر 2023 |
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إيران تنفي المشاركة في أي هجمات على القوات الأمريكية

منذ 48 دقيقة
صراع تاريخي بين أمريكا وإيران

صراع تاريخي بين أمريكا وإيران

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نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء اليوم الثلاثاء، عن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني القول إن إيران لم تشارك في أي أفعال أو هجمات ضد القوات الأمريكية.

وحمّلت الولايات المتحدة جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران المسؤولية عن سلسلة من الهجمات وقعت في مياه الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، إن واشنطن “لديها ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الهجمات (على سفن في البحر الأحمر) كانت مدعومة بالكامل من إيران رغم أن الحوثيين في اليمن هم من نفذوها”.

واستهدفت أحدث تلك الهجمات ثلاث سفن تجارية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر يوم الأحد. واعترف الحوثيون بشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ قائلين إنها استهدفت سفينتين إسرائيليتين في المنطقة.

وأسقطت المدمرة كارني التابعة للبحرية الأمريكية ثلاث طائرات مسيرة يوم الأحد بعد أن تلقت نداءات استغاثة من السفن التجارية. ويقول الجيش الأمريكي إن السفن الثلاث تربطها صلات مع 14 دولة منفصلة.

    المصدر :
  • رويترز

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