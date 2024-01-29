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إيران تنفي صلتها بهجوم أدى إلى مقتل جنود أمريكيين في الأردن

منذ ساعة واحدة
علم إيران

علم إيران

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أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن طهران ليست ضالعة في هجوم أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية.

وفي بيان نشرته وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، قالت البعثة “ليس لإيران أي صلة أو علاقة بالهجوم على القاعدة الأمريكية”.

وأضافت “ثمة صراع بين القوات الأمريكية وفصائل المقاومة في المنطقة والتي ترد بهجمات انتقامية”.

واتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن جماعات مدعومة من إيران بالمسؤولية عن الهجوم، وهو الأول الذي يتسبب في سقوط قتلى في صفوف القوات الأمريكية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول.

ويعد الهجوم تصعيدا كبيرا للوضع المتوتر بالفعل في الشرق الأوسط حيث اندلعت الحرب في غزة بعد هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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