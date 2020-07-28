بالفيديو: إيران تهتز يومياً بانفجارات متكررة… وانفجار بإقليم كرمان شاه في غرب البلاد

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وقع انفجار بإقليم كرمان شاه في غرب إيران ولا أنباء عن إصابات حتى الآن.

وعلم أن الانفجار هزّ مخازن للوقود في محافظة كرمنشاه الإيرانية ما أدى إلى اندلاع النيران في عدد من شاحنات الوقود التي كانت في الموقع.

وقال حاكم كرمانشاه إن أعمدة الدخان الأسود ناجمة عن اندلاع الحريق في كراج سيارات ناقلات الوقود، حيث اشتعلت النيران بداية في إحدى الشاحنات ثم سرت إلى بقية الشاحنات في الموقع.

ويعمل رجال الإطفاء على إخماد النيران، ولا معلومات بعد عن وجود خسائر بشرية.

وتهتز إيران بشكل شبه يومي، بانفجارات متكررة، في منشآت عسكرية ونووية وصناعية، منذ نهاية يونيو، في حوادث غامضة متكررة، دقت ناقوس الخطر في طهران.

وتتكرر الانفجارات في إيران، أسبوعيا، بطريقة مربكة للحكومة الإيرانية، التي بدت عاجزة عن السيطرة على الموضوع المهدد لأمنها القومي.

الانفجارات بدأت نهاية يونيو، عندما هز انفجار كبير منطقة سرخة حصار شرقي العاصمة طهران، ليعلن بعدها التليفزيون الرسمي عن فتح تحقيق في هذه الانفجارات.

مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية، يظهر حريقا هائلا في مخزن وقود بالمنطقة الصناعية في بلدة "دولت آباد" بمحافظة كرمانشاه، غربي إيران. فيما تقول وكالة "إيسنا" إن #الحريق حدث بسبب #انفجار شاحنات محملة بالوقود pic.twitter.com/hayDtPMjiO — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) July 28, 2020