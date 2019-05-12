إيران تهدد أوروبا بـ”خطوة أخرى” إذا لم تف بالتزاماتها النووية

قال بهرز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن بلاده ستخطو خطوة أخرى لتعليق بعض تعهداتها ضمن الاتفاق النووي حال عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها بعد انتهاء مهلة الشهرين.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي لقناة “العالم” الإيرانية، اليوم الأحد “في حال عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها بعد انتهاء مهلة الشهرين فإن إيران ستخطو خطوة أخرى لتعليق بعض تعهداتها ضمن الاتفاق النووي”.

وأضاف كمالوندي “في المرحلة الثانية سيكون هناك موضوعان، سنقوم بتعليق بندين آخرين، الأول هو نسبة 3.67 بالمئة لتخصيب اليورانيوم، وسنقوم برفع هذه النسبة بحسب الحاجة”.

وتابع كمالوندي “الثاني هو مفاعل الماء الثقيل في أراك، وإن كنا نعمل على إعادة تصميمه، هناك موضوع إعادة تفعيل أو تشغيل بعض المنشآت السابقة فيه، وهذه الأمور أيضا يمكن أن تكون على جدول الأعمال، الأمر الذي كان مهما للغاية بالنسبة لهم”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي”، اليوم الأحد، إن هدف الولايات المتحدة في إيران ليس الحرب، ولكن أحدا تغيير في سلوك القيادة الإيرانية.

وأوضح “لن نخطئ في التقدير، هدفنا ليس الحرب، وهدفنا هو تغيير سلوك القيادة الإيرانية، نأمل أن يحصل الشعب الإيراني على ما يريد وما يستحقه”.

وأشار وزير الخارجية أن القوات التي تستخدمها واشنطن في المنطقة ضرورية لتكون جاهزة “للرد” في حال حدوث “أمر ما”، على حد قوله.

وفي وقت سابق أعلنت الولايات المتحدة عن خططها لنشر أنظمة إضافية للدفاع الجوي باتريوت” في الشرق الأوسط على خلفية تصاعد التوتر مع إيران والتهديدات المتبادلة.

وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من سمّتهم الأعداء من مغبة أي تحركات عدائية محتملة، مشددة على أنها ستواجه برد مؤلم يبعث على الندم.

المصدر: سبوتنيك