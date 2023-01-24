الثلاثاء 2 رجب 1444 ﻫ - 24 يناير 2023 |
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إيران تهدد بالرد على العقوبات الأوروبية والبريطانية

منذ 6 دقائق
علم إيران

علم إيران

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نددت إيران بشدة اليوم الثلاثاء بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عليها وقالت إنها سترد عليها.

يأتي هذا بعد أن كثف الغرب ضغوطه على طهران بسبب قمعها للاحتجاجات التي تشهدها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان “ستعلن الجمهورية الإسلامية قريبا عن قائمة العقوبات الجديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي وإنجلترا”.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من 30 مسؤولا ومنظمة إيرانية، بما يشمل وحدات من الحرس الثوري، وألقى باللوم عليهم في حملة القمع “الوحشية” للاحتجاجات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

كما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات جديدة على طهران، مما يعكس مزيدا من التدهور في علاقات الغرب مع الجمهورية الإسلامية.

والعقوبات هي أحدث رد على حملة القمع الإيرانية المميتة للاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق في سبتمبر أيلول.

    المصدر :
  • رويترز

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