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إيران تهدد بمعاقبة "غير المحجبات" وسط التوترات مع إسرائيل

منذ 50 دقيقة
إيران تشدد على ضرورة ارتداء النساء للحجاب

إيران تشدد على ضرورة ارتداء النساء للحجاب

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أعلنت الشرطة الإيرانية اليوم السبت 13 نيسان/أبريل 2024، أنها تشدد على احترام إلزامية ارتداء الحجاب للنساء في الشارع، وعبرت عن أسفها لتزايد حالات عدم الامتثال لهذه القواعد، وذلك وسط التوترات المتصاعدة مع إسرائيل.

وحذر قائد شرطة العاصمة الجنرال عباس علي محمديان عبر التلفزيون، من أن “الشرطة في طهران، كما في سائر المحافظات الأخرى، ستتدخل ضد الأشخاص الذين يروجون لعدم ارتداء الحجاب”.

وأضاف محمديان أن النساء “اللواتي لم يمتثلن للتحذيرات السابقة للشرطة سيواجهن اهتماما خاصا وستتم ملاحقتهن”.

وتأتي هذه التطورات الداخلية وسط توترات خارجية مع إسرائيل، وتوقعات بأن ترد طهران على هجوم على قنصليتها في دمشق.

وبعد ثورة عام 1979، ألزم القانون جميع النساء بوضع حجاب يغطي الرأس والرقبة، بصرف النظر عن الجنسية أو المعتقدات الدينية.

لكن عدد النساء اللواتي امتنعن عن ارتداء الحجاب في الأماكن العامة تزايد، لا سيما بعد حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق في طهران بذريعة انتهاكها قواعد الملابس.

ويأتي هذا التشديد بعد أيام قليلة من خطاب ألقاه المرشد الأعلى علي خامنئي، ذكر فيه أن جميع النساء يجب أن يلتزمن ارتداء الحجاب مهما كانت معتقداتهن.

وأوضح خامنئي: “أصبحت قضية الحجاب الآن تحديا مفروضا على بلادنا، وهي مشكلة لم تكن موجودة من قبل”، محملا “تدخل الأجانب، وخصوصا الغربيين، في دعم النساء الرافضات للحجاب” المسؤولية.

وانحسر انتشار شرطة الآداب التي اعتقلت مهسا أميني منذ اندلاع احتجاجات سبتمبر 2022، لكن السلطات لم تلغ هذه الوحدة رسميا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية في الأشهر الأخيرة، أن الشرطة صادرت مركبات تقل النساء اللواتي خالفن القانون وفرضت غرامات على أصحابها.

كما أغلقت السلطات مقاهي ومطاعم لم يلتزم العاملون فيها أو زبائنها ارتداء الحجاب.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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