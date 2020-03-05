إيران تواصل إرسال مجموعاتها المسلحة إلى إدلب

أرسلت إيران 400 عنصر إضافي من عناصر مجموعاتها المسلحة إلى سوريا؛ للانضمام إلى المجموعات التي تقاتل إلى جانب قوات النظام في إدلب، شمال غربي سوريا.

وأفادت مصادر محلية، بأن العناصر المسلحة، وهم من جنسيات عراقية وأفغانية، دخلوا قبل يوم الثلاثاء إلى سوريا عبر الحدود مع العراق، وتجمعوا في مدينة البوكمال الخاضعة لسيطرة الحرس الثوري الإيراني، بريف دير الزور شرقي سوريا.

وأوضحت المصادر أنه تم توزيع العناصر، يوم الأربعاء، على حافلات صغيرة في مدينة البوكمال وإرسالها إلى إدلب، مشيرين إلى أن السبب في توزيع العناصر على حافلات صغيرة، هو تجنب وقوع خسائر كبيرة في حال استهدافها من قبل الطائرات المسيرة التركية.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أرسلت إيران عبر الحدود العراقية السورية مئات العناصر من المجموعات المسلحة التابعة لها؛ للمشاركة في معارك إدلب إلى جانب قوات النظام.