إيران تواصل حربها على الفنانين.. اعتقال ثالث مخرج سينمائي

يواصل نظام الملالي القمع والضغط المستمر على السينمائيين المستقلين، وذوي التفكير الحر، حيث اعتقلت السلطات الإيرانية، الإثنين، المنتج والمخرج السينمائي البارز حسين جعفر بناهي بالعاصمة طهران.

ويعد “بناهي” البالغ من العمر 62 عاماً أحد شهر صناع السينما في إيران ونال العديد من الجوائر العالمية في مهرجانات السينما، وأحد أشهر أفلامه المترجمة إلى العربية “تاكسي طهران”.

وقالت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية، إنه ” تم اعتقال جعفر بناهي، أحد المخرجين الإيرانيين، بقرار من مكتب المدعي العام في طهران اليوم الإثنين للتحقيق في قضية المخرج الإيراني الآخر محمد رسولوف”.

ونقلت الوكالة عن مصادر خاصة، قولها إنه :”لا توجد حتى الآن أي معلومات حول سبب اعتقال بناهي وعلاقته بقضية رسولوف وأشخاص آخرين اعتقلوا السبت الماضي”.

من جانبه، ذكر موقع “اعتماد أونلاين” الإخباري، معلناً نبأ اعتقال جعفر بناهي، مضيفاً “لم يعلق أي مسؤول حتى الآن على هذا الأمر”.

وحسين جعفر بناهي من بين 300 مصور سينمائي وناشط ثقافي إيراني نشروا يوم السبت بيانًا يدين القبض على محمد رسولوف ومصطفى آل أحمد، المصورين السينمائيين اللذين وقعا بيان الاحتجاج “ضعوا سلاحكم”.

وكان البيان موجهة للقوات الأمنية وطالبهم بعدم قمع الاحتجاجات الشعبية في محافظة خوزستان التي اندلعت ضد النظام والحكومة على خلفية انهيار مبنى سكني في مدينة آبادان العربية في 23 من مايو/ أيار الماضي، وأسفر عن مقتل 41 شخصاً على الأقل وإصابات العشرات بجروح.

وتشير بعض التقارير إلى أن جعفر بناهي مع مجموعة من المصورين السينمائيين ذهبوا إلى مكتب المدعي العام بسجن إيفين شمال طهران لمتابعة اعتقال المصورين السينمائيين، لكن تم اعتقاله عندما غادر مكتب المدعي العام.

ونشر المخرج الناقد الإيراني جعفر بناهي مقالًا قصيرًا على حسابه على إنستغرام في مايو / أيار من هذا العام، وصف فيه سبب فقر ومعاناة الشعب الإيراني بأنه “نتيجة حكومة حكام غير أكفاء”.

وطالب بناهي في بيان سابق له صدر في آب/أغسطس الماضي، بمساءلة المرشد الإيراني علي خامنئي، بسبب قراراته وكلماته بشأن مرض فيروس كورونا والأزمة التي سببها في البلاد.

والسبت الماضي، قالت الوكالة الرسمية الإيرانية “إيرنا”، إن قوات أمنية اعتقلت “محمد رسول آف” و “مصطفى آل أحمد” اثنين من كبار المخرجين السينمائيين في البلاد.

وأوضحت أن الجهات الأمنية اعتقلت محمد رسول آف ومصطفى آل أحمد المخرجين السينمائيين بسبب توقيعهما على بيان احتجاج حمل عنوان “ضع سلاحك”.

ووفق الوكالة فاتهمت السلطات الإيرانية المخرجين بـ “الارتباط بالثورة المضادة” و “التحريض وزعزعة الأمن النفسي للمجتمع”، خلال انهيار المبنى التجاري في مدينة آبادان.

فيما ذكرت مواقع إخبارية رسمية إيرانية، أن اعتقال المخرجين جاء بسبب التعاطف مع عوائل ضحايا حادثة سقوط مبنى مدينة آبادان العربية جنوبي إيران.