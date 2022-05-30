إيران تواصل خرق الاتفاق النووي.. مخزون اليورانيوم يتجاوز بـ18 مرة الحدّ المسموح

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، النقاب عن أن إيران تواصل خرق كثير قيود الاتفاق النووي الرئيسية، مثل مستوى تخصيب اليورانيوم.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين، في تقرير اطلعت عليه رويترز، إن إيران لم تفعل شيئا يذكر للإجابة على أسئلة الوكالة التي تطرحها منذ فترة طويلة بشأن مصدر آثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة على الرغم من مساع جديدة لتحقيق انفراجة.

وأظهر تقرير فصلي منفصل صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لنسبة نقاء تبلغ 60 % يقدر أنه زاد بمقدار 9.9 كيلوجرام إلى 43.1 كيلوجرا، الأمر الذي يظهر أن مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني يتجاوز بـ18 مرة الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق النووي

منعطف شديد الصعوبة مع إيران

وقبل أيام، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي إن الفترة الحالية تشهد منعطفا شديد الصعوبة مع إيران.

وأضاف جروسي: “ما زلنا بصدد محاولة الحصول على أجوبة من إيران بخصوص القضايا العالقة”.

ومن المنتظر أن يقدم جروسي تقريره بهذا الشأن إلى مجلس محافظي الوكالة قبل اجتماع فصلي يبدأ في السادس من يونيو/ حزيران.

وذكر جروسي خلال جلسة نقاش في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي أنه يأمل أن يتم استغلال الوقت من الآن وحتى موعد تقديم التقرير على نحو جيد.