إيران توجه تهمة التجسس لسائح فرنسي

يواصل النظام الإيراني اللعب على ورقة الرهائن الأجانب وتوجيه تهم تجسس غامضة لهم من أجل ابتزاز المجتمع الدولي ، حيث وجهت السلطات الإيرانية تهمة التجسس لسائح فرنسي اعتقلته قبل نحو عام .

وقال أحد محامي بنجامين برير السائح الفرنسي الذي ألقي القبض عليه في إيران قبل عشرة أشهر إن موكله يواجه اتهامات “بالتجسس والدعاية ضد النظام”.

وبربر من بين عشرات المتهمين الآخرين الذين يحملون جنسيات غربية ويواجهون اتهامات بالتجسس والدعاية ضد النظام في إيران.

وأضاف المحامي سعيد دهقان “وجه إليه اتهام بالتجسس وآخر بالدعاية ضد النظام يوم الأحد 15 مارس/أذار” مشيرا إلى أنه قد يحكم على برير بالسجن لفترة طويلة.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أكدت الشهر الماضي احتجاز مواطن فرنسي في إيران قائلة إنها تتابع الموقف.

وأمس الأحد، بدأت إيران محاكمة المواطنة الإيرانية التي تحمل الجنسية البريطانية نازانين زاغاري راتكليف مجددا بعد أيام من الإفراج عنها.

وتخوض إيران منذ سنوات مفاوضات معقدة مع دول غربية حول برنامجها النووي وسط شكوك بشأن سعي طهران لتطوير أسلحة نووية.

ويعتقد طيف واسع من المراقبين أن إيران تستخدم نظامها القضائي للاحتفاظ برهائن غربيين في محاولة للضغط على طاولة المفاوضات.