إيران.. حريق هائل في بازار طهران الكبير

أكدت تقارير إعلامية إيرانية، الثلاثاء، وقوع حريق ضخم في السوق الكبير بطهران بدون ورود أنباء عن إصابات.

فقد ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن حريقا هائلا شب في البازار الكبير بالعاصمة الإيرانية طهران دون أن يوقع قتلى أو جرحى.

وقالت الوكالة إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

هجوم على مزار ديني في شيراز

قتل شخص وأصيب 8 في هجوم مسلح استهدف مرقدا دينيا في مدينة شيراز جنوبي إيران، الأحد، حسب وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”، في ثاني هجوم من نوعه يستهدف المزار نفسه في أقل من عام.

وكانت حصيلة أعلنتها الوكالة في وقت سابق أشارت إلى 4 قتلى، في “هجوم إرهابي شنه مسلحان على مرقد شاه شيراغ”، لكن الوكالة عدلت تقريرها مشيرة إلى أن الهجوم نفذه مسلح واحد، وأن الحصيلة قتيل و8 جرحى.

ونقلت “إرنا” عن إسماعيل غزال سوفلا نائب محافظ فارس، قوله: “قتل شخص وأصيب 8 آخرون في الهجوم”، وأضاف أن الجرحى “نقلوا إلى مراكز طبية ويخضعون للعلاج”.