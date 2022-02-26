إيران.. حريق هائل في شركة للبتروكيماويات بسبب هجوم مسلح

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن هجوما مسلحا على شركة تعمل في مجال البتروكيماويات جنوبي إيران، تسبب في اندلاع حريق كبير في مبنى الشركة وسيارات مملوكة لها.

وذكرت وكالة أنباء “إيلنا” الإيرانية، السبت، إن هجوماً مسلحاً أدى إلى حريق هائل في مبنى شركة “راه آوران” التي تعمل في مجال صناعة البتروكيماويات بمدينة “معشور” العربية بمحافظة خوزستان جنوب إيران.

وقالت الوكالة إن “مسلحين هاجموا شركة راه آوران للبتروكيماويات بمدينة معشور جنوب إيران، و أضرموا النار في 11 سيارة”.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة “راه آوران” في بيان لها، أن “هجوما مسلحا أدى إلى اشتعال النيران فيما لا يقل عن 10 سيارات مملوكة للشركة الخاصة للبتروكيماويات، ما أدى إلى انتقال الحريق إلى مبنى الشركة.

ولم توضح الشركة في بيانها المقتضب سبب الهجوم، أو حجم الخسائر جراء هذا الحادث.

وتأسست شركة “راه آوران” عام 1988 وهي مسؤولة عن الصحة والسلامة والبيئة العامة، بالإضافة إلى العمل على تطوير الأنشطة التدريبية من أجل تحسين المستوى العلمي للموظفين وتدريب المعينين حديثًا في صناعة البتروكيماويات، وتقديم خدمات استشارية لصناعة البتروكيماويات.

وتشهد إيران بين فترة وأخرى بعض الحرائق، بعضها يكون معلوم السبب وأخرى تبقى مجهولة.

وتكررت الحرائق الغامضة في عدة مواقع ومنشآت صناعية، لكن أهمها طالت مواقع حساسة اعترفت السلطات ببعضها.

ووصلت الحرائق الغامضة إلى محطات الطاقة والمناطق العسكرية والنووية الإيرانية مثل المنطقة الصاروخية شرق طهران، ومنشأة نطنز النووية في أصفهان.